Drie aanhoudingen voor autobranden

In de Reitdiepstraat zag een getuige dat een man een geparkeerde auto in de brand stak. Deze getuige belde direct het alarmnummer 112. Ook een andere getuige meldde zich. De twee getuigen konden een goed signalement geven van de dader en wisten te vertellen dat hij gevlucht was in een auto. Deze auto werd kort daarna door agenten gezien. Agenten hebben de bestuurder, een 23-jarige man uit Nieuwegein aangehouden. Rond 23.15 uur zag een getuige dat op de Bevinlaan een auto in de brand werd gestoken. De dader sprong vervolgens achterop een klaarstaande scooter met bestuurder en beiden reden weg. Surveillerende agenten zagen de scooter rijden en op de Croeselaan kon het tweetal, beiden 22 jaar uit Utrecht worden aangehouden. De drie verdachten zitten vast voor verhoor. Politie doet verder onderzoek.