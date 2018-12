Nepagenten actief

De toeristen liepen omstreeks 18.15 uur over de Lagedijk. Zij stonden net wat foto’s te maken toen er een auto naast hen stopte. In de auto zaten twee mannen in burgerkleding. Een van hen legitimeerde zich met een zogenaamde politielegitimatie. De mannen vertelden dat er veel vals geld in oploop was en zij wilden het geld van de toeristen controleren. In vol vertrouwen gaf een van de toeristen zijn portemonnee af. De nep-rechercheur haalde het papiergeld eruit, controleerde het en stopte het ogenschijnlijk weer terug. Pas nadat zij waren weggereden, bleek het briefgeld niet meer in de portemonnee te zitten.