Politie zoekt getuigen beroving

Heerhugowaard - Op vrijdagavond werd een 65-jarige vrouw uit Heerhugowaard beroofd van haar tas in de omgeving van de Mikadofazant in haar woonplaats. De vrouw liep omstreeks 21.15 uur op straat met haar rollator. In het mandje voorop de rollator zaten een boodschappentas en haar portemonnee. Plotseling kwam er een man op haar aflopen die zei dat er iets mankeerde aan de rollator. Toen de man dichterbij kwam, pakte hij de boodschappentas en de portemonnee en liep ermee weg in de richting van de Keizerfazant.