Raff vindt scooterdief

Eerder in de nacht, omstreeks 03.35 uur, zagen politiemensen een witte scooter rijden in Purmerend. Toen de bestuurder de politie zag, ging hij er vandoor. Aanvankelijk wist hij weg te komen, maar even later pikte de politie de scooter weer op op de Veenweidestraat. Hier besloot de bestuurder de scooter achter te laten en er rennend vandoor te gaan. De politie begon met een zoektocht naar de verdachte waarbij ook Raff werd ingezet. Deze liep zonder te twijfelen de achtertuin van een woning in. Hier kon de verdachte, een 16-jarige jongen uit Purmerend, worden aangehouden.

Bij controle bleek de eigenaar van de scooter ’s avonds hierop naar zijn werk te zijn gereden. Hij had de scooter, die bij het bedrijf gestolen was, nog niet gemist.

2018249361