Wateroverlast bij hennepkwekerij

Bij onderzoek in de woning waar de wateroverlast vandaan kwam, werd een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. Het ging om een plantage met 620 hennepplanten en 448 stekken. De politie nam de planten en de bijbehorende apparatuur (lampen, filters e.d.) in beslag. Bij onderzoek bleek er sprake te zijn van diefstal van stroom. Zowel water als stroom zijn afgesloten.

In het pand was niemand aanwezig. De politie stelt een onderzoek in naar de eigenaar van de hennepkwekerij.

2018248954