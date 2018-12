Aanhouding voor plannen straatroof

Agenten zagen tijdens het surveilleren dat twee mannen zich verdacht gedroegen. De politie vertrouwde het niet en onderzocht de situatie. In eerste instantie leek er weinig aan de hand te zijn tot een van de agenten twee nepwapens vond. De politie hield de twee verdachten uit Vlissingen (18 en 19 jaar) aan en nam een alarmpistool en een luchtdrukwapen in beslag. Even later verschenen twee personen op de locatie, omdat zij een afspraak hadden voor het kopen van een tweedehands mobiel via Marktplaats. De politie vermoedt dat de personen werden gelokt om ze van het geld te beroven. Het bedrijf is ingelicht.