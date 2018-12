Alerte buurtbewoners voorkomen auto-inbraak

Een buurtbewoonster vertelde dat zij en haar man vanuit de woonkamer zagen dat rond 02.00 uur een auto heel langzaam voorbij reed. Ze zagen dat de auto parkeerde en dat een man uitstapte. Deze man haalde iets van de achterbank en liep vervolgens naar een geparkeerde werkbus in de straat. Ze belden daarop de eigenaar van de bestelbus. Hij waarschuwde de politie en zag dat de bedoelde man met kracht aan de schuifdeur trok en met een voorwerp in de auto stak. . Agenten hebben de verdachte bij de bestelauto aangehouden. Bij de schuifdeur troffen de dienders een krik en een schroevendraaier aan. In de auto waarmee de verdachte gekomen was zat een vrouw te wachten, zij is ook aangehouden. De verdachten zijn vastgezet.