Hennepkwekerij in woning verwarde man

De politie kreeg om 00.45 uur een melding dat een bewoner aan de Wethouder van Haperenstraat in verwarde toestand een ruit aan de voorzijde van zijn huis vernield had. De agenten spraken de bewoner buiten aan. De man kwam verward over en riep iets over een kwekerij in de woning. Hierop hebben de dienders een onderzoek in de woning ingesteld. In de woonkamer was het een grote ravage. Op een van de slaapkamers en op zolder werd een hennepkwekerij aangetroffen. Ook was er sprake van stroomdiefstal. De bewoner werd aangehouden. De plantage is geruimd.