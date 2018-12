Getuigen gezocht van overval op restaurant

Op donderdagavond 28 december rond 19.45 uur kwam een man het restaurant binnen gelopen. De man bedreigde een medewerker van het restaurant met een (voorwerp gelijkend op een) vuurwapen en eiste geld. Nadat hij dat gekregen had ging de man er weer vandoor. Vermoedelijk rende hij in de richting van de 2e Haagstraat. Ten tijde van de overval was er uitsluitend personeel in het restaurant aanwezig. Niemand raakte gewond.