Acht aanhoudingen rond demonstratie gele hesjes

Een groep van ongeveer 150 á 200 personen in gele hesjes verzamelde zich vanmiddag op het Plein. Voor deze demonstratie was geen kennisgeving gestuurd naar de gemeente Den Haag. Na overleg tussen de politie en de burgemeester is de spontane demonstratie toch gefaciliteerd voor de aangewezen locatie op het Plein. De politie moest ingrijpen toen de stoet van het Plein naar het stadhuis liep. Daarbij zijn er door de politie verschillende charges uitgevoerd. Acht personen zijn aangehouden voor verschillende misdragingen zoals het afsteken van vuurwerk, het gooien van stenen en terrasmeubilair naar de politie en het verstoren van de openbare orde. Tegen de aangehouden verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt. Zoals gebruikelijk bij niet aangekondigde demonstraties is deze na verloop van tijd en nadat de demonstranten ruimschoots hun punt hadden kunnen maken, in opdracht van de burgemeester door de politie beëindigd.