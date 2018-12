Gewapende overval op pizzeria Marum in Opsporing Verzocht

Op dinsdagavond 30 oktober 2018 omstreeks 23.15 uur komen twee personen de pizzeria binnen en beginnen gelijk het slachtoffer te slaan. Ze slaan het slachtoffer uiteindelijk zo vaak dat hij bewusteloos in elkaar zakt. Daarna trekken de overvallers de kassa van de balie. In de kassa zit een klein geldbedrag. De overvallers nemen de kassa daarna in zijn geheel mee en vertrekken op onbekende wijze. De kassa wordt later teruggevonden aan de Bolmeer in Zevenhuizen.