Man overvallen in woning

De bewoner opende rond 03.00 uur de deur nadat was aangebeld. Twee mannen drongen de woning binnen en bedreigden de man met een vermoedelijk vuurwapen en een steekwapen. De mannen dwongen de bewoner tot afgifte van geld. De overvallers gingen er uiteindelijk met onbekende bestemming vandoor. De bewoner liep bij de overval lichte verwondingen op en werd daarvoor door ambulancepersoneel behandeld.

Signalement

Van de overvallers is het volgende signalement bekend.

Dader 1 is een man van ongeveer 1.80 m lang met een breed postuur. Hij droeg een jeans en een legergroene jas. De man had handschoenen aan en een bivakmuts op. De man sprak Nederlands met een buitenlands accent.

Dader 2 is een man van ongeveer 1.75 à 1.80 m. lang met een dikker postuur. Hij droeg een jeans en een zwarte jas. Ook deze man had handschoenen aan en droeg een bivakmuts.

Getuigen en bewakingsbeelden

De politie is een onderzoek gestart en wil graag in contact komen met mensen die iets gezien of gehoord hebben wat in verband kan worden gebracht met de overval. Mocht u in het bezit zijn van een camera waarop mogelijk beelden van de overval en de twee overvallers te zien zijn, ook dan wordt u verzocht zich bij de politie te melden. Mogelijk kunt u ons aan waardevolle informatie helpen.

U kunt contact opnemen met de politie via het algemene telefoonnummer 0900-8844.

Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

2018544010 HP