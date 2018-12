Man in rolstoel beroofd in Oosterpark

De recherche wil graag weten wie deze personen zijn. Het volgende signalement is bekend:

Verdachte 1

Licht getinte huidskleur

Tussen de 160-170 cm lang

Tussen de 18 - 25 jaar oud

Een ringbaard en opvallende doorlopende wenkbrauwen

Zwarte jas met capuchon

Zwarte trainingsbroek

Verdachte 2

Licht getinte huidskleur

Tussen de 160-170 cm lang

Tussen de 18 - 25 jaar oud

Een forse baard

Zwarte jas met capuchon

Donkergrijze trainingsbroek

Verdachte 3 & 4

Geheel in het zwart gekleed, verder geen signalement bekend

Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u andere bruikbare informatie over dit incident? Neem dan contact op via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw informatie ook met de politie delen via het tipformulier.