Politie zoekt getuigen na dreiging met wapen

Rond 21.20 uur kreeg de politie een melding van een bedreiging van een supermarktmedewerker op de Rijswijkseweg. Toen de agenten ter plaatse waren, vertelde het slachtoffer dat er bij de kassa een handgemeen ontstond waarbij de man die voor hem stond dreigde een wapen te pakken. Bij het handgemeen raakte de medewerker gewond. De verdachte rende vervolgens de winkel uit en fietste in de richting van de Broekslootkade. Sindsdien ontbreekt van de verdachte elk spoor.



Signalement verdachte

Het gaat om een negroïde man met een kort breed postuur van begin 30 jaar.

Hij droeg een blauwe trainingsbroek en een donkere baseball-cap.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van het incident of met mensen die op een andere wijze over informatie beschikken. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.