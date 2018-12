Politie zoekt getuigen straatroof

Het slachtoffer vertelde agenten dat hij zondag rond 21.40 uur op de Burgemeester Roeringlaan door twee mannen tegen de grond werd gewerkt en vervolgens werd geschopt en geslagen. De twee verdachten beroofden de man daarna van meerdere eigendommen. Hierna maakten de twee mannen zich uit de voeten: één richting supermarkt Dirk van de Broek en de ander richting de Caan van Necklaan. Op dit moment ontbreekt van de twee mannen elk spoor.



Signalement verdachten

Beide mannen waren in het zwart gekleed.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van het incident of met mensen die op een andere wijze over informatie beschikken. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.