Ondermijningsactie levert vuurwapen, drugs, geld en drie aanhoudingen op

Misdaad mag niet lonen. Daarom traden de Belastingdienst, Stedin, Politie en verschillende afdelingen van de gemeente Rotterdam afgelopen donderdag samen op tijdens een integrale ondermijningsactie. Tien panden kregen een bezoek. In een pand lagen goederen om een hennepkwekerij op kunnen starten en is er een vuurwapen gevonden. En in een ander pand lagen goederen die gebruikt kunnen worden voor productie van harddrugs. Er lag een aanzienlijke hoeveelheid soorten ponypacks, cafeïne poeder (versnijdingsmiddel), geldtelmachines, weegschaaltjes, gripzakjes, mixers en handpersen. Ook vond het team in het pand een hoeveelheid softdrugs en 13.000 euro cash. Alle drugs en drugsgoederen zijn in beslag genomen en de zaak wordt verder onderzocht. Er zijn drie mannen aangehouden. Twee uit Rotterdam, van 46 en 62 jaar, en eentje van 37 jaar uit Capelle ad IJssel. Zij moeten zich op een later moment verantwoorden bij de rechter.

Ziet u iets verdachts?

Er was al langer aandacht voor het bedrijventerrein op de Vlambloem in Rotterdam. In de afgelopen periode zijn er diverse interventies geweest in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit kunnen en willen wij niet accepteren in deze maatschappij. Klachten nemen wij serieus en bij (vermoedens van) overlast/criminaliteit verzoeken wij u dit te melden. Dit kan onder andere via het algemene politienummer 0900-8844, bij de wijkagent en via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou eigenlijk? De exacte definitie is moeilijk in een zin samen te vatten, maar grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie, maar ook overlastgevende hangjongeren op een pleintje die ervoor zorgen dat omwonenden geen aangifte durven te doen. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal.