Politie zoekt getuigen mishandeling Aristotelesstraat

Een bewoonster van de flat vond zondagavond rond 22.30 uur de 52-jarige man en belde de politie. De ambulance bracht de man met spoed naar het ziekenhuis, waar hij nog steeds ligt. Hij was er ernstig aan toe. De vrouw heeft slachtofferhulp gekregen. Het slachtoffer kon door zijn verwondingen niet meer navertellen wat er was gebeurd. Even later is er een verdachte aangehouden, hij wordt verhoord. De politie doet onderzoek naar deze mishandeling en wil precies weten wat er is gebeurd. Hopelijk zijn er mensen die informatie hebben of in het bezit zijn van camerabeelden.

Getuigen of camerabeelden?

Heeft u zondagavond rond 22.25 uur iets gezien of gehoord dat te maken heeft met de mishandeling? Bel dan met 0900-8844 of als u liever anoniem wilt blijven, met 0800-7000. Heeft u misschien een camera waar dit incident op zou kunnen staan? Dan komen wij graag de beelden bekijken. Alle informatie is welkom. Via onderstaand formulier kunt u uw tip doorgeven en ook de beelden uploaden.