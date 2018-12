Eén grove inbraak en een poging in één nacht

De eerste melding kwam maandag 3 december 2018 binnen bij het Operationeel Centrum om 3.15 uur. Bij een winkel aan De Lind gingen alle alarmen af. Eenheden werden naar de winkel gestuurd maar ter plaatse bleken de daders al gevlogen die een bijna lege winkel hadden achtergelaten. Op camerabeelden is te zien dat drie mannen in een wit busje het rolluik saboteren, de ruit inslaan en vervolgens de auto vol laden met dure merkkleding. De eigenaar die later ter plaatse kwam meldde dat het hier om een bedrag van tienduizenden euro’s gaat. Wie heeft voor of na de inbraak een wit busje gezien? Wie heeft gezien dat er kleding uit een wit busje gelost werd, of in een ander vervoermiddel of in een pand? Wie heeft er informatie over dit misdrijf?