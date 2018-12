Man aangehouden verdacht van bedreigen politie

Op maandag 3 december 2018 om 10.00 uur kwam er bij de 112-centrale een telefoontje binnen van een onbekende man. In dat telefoontje bedreigde hij de politie. Ook werd er door een onbekende man een briefje met bedreigingen neergelegd op de balie van het bureau aan de Stationsstraat in Tilburg. Het vermoeden bestond dat het om dezelfde man ging. Er is direct een onderzoek gestart en de identiteit van de man kon snel achterhaald worden. De 29-jarige Tilburger is om 15.45 uur aangehouden.