Mannen uit Zierikzee en Goes rijden onder invloed

De bestuurder voldeed hier niet aan en ging er vandoor. Er ontstond een achtervolging waarbij verschillende verkeersovertredingen werden begaan. Zo reed de bestuurder van de achtervolgde auto 170 waar hij 80 km/u mocht rijden en 100 waar hij 30 km/u mocht rijden, negeerde hij het rode verkeerslicht en reed verschillende keren op de verkeerde weghelft of in de berm. Uiteindelijk kon de auto in de Burgemeester Snellenstraat in Kortgene aan de kant van de weg worden gezet. De bestuurder, een 31-jarige man uit Zierikzee, is met enig verzet aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex.

Daar is een GGD-arts gekomen om een bloedmonster van de man af te nemen. Uit een speekseltest die eerder bij hem was afgenomen bleek dat hij vermoedelijk onder invloed was van THC, amfetamine en meth-amfetamine. Het bloedmonster wordt opgestuurd naar het NFI, daar wordt onderzoek gedaan en gekeken naar de mate waarin de man onder invloed was. Zijn rijbewijs was de man al langer kwijt, dus dat kon niet worden ingenomen. Hij krijgt wel een bekeuring voor het rijden terwijl hij een rijontzegging heeft. Ook voor de andere feiten waar de man zich schuldig aan maakte wordt proces-verbaal opgemaakt.