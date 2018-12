Rijbewijs ingevorderd na snelheidsovertreding

De auto is door de agenten aan de kant gezet in de Guido Gezellestraat in Terneuzen en de chauffeur (21 uit Terneuzen) is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij is verhoord. Na zijn verhoor is de jongeman weer naar huis gestuurd. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. Zijn rijbewijs is ingevorderd.