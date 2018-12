Meisje (17) overleden na ongeluk met doorrijder

Het meisje stak rond 3.45 uur De Harendonkweg over toen ze werd geschept door een donkere Volkswagen Golf. Terwijl getuigen zich over het zwaargewonde meisje ontfermden, ging de bestuurder van de auto er met hoge snelheid vandoor in de richting van de Sint Teunislaan. Een zijspiegel van de auto bleef achter. Het slachtoffer was buiten kennis en werd in zeer zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis, waar ze in de loop van maandagochtend overleed.