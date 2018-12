Evaluatie geeft inzicht in onterechte inbeslagname

De aanhouding door een onopvallende politie agent (niet in uniform) werd door een van de deelnemers aan de demonstratie gefilmd. Er werden daarnaast ook door de aanwezige media opnames gemaakt. De agent die de aanhouding verrichtte, vroeg de media en de man die opnames nam, om zijn gezicht onherkenbaar te maken als de beelden gebruikt zouden worden. De media honoreerde dit verzoek. De demonstrant met de camera weigerde dit tot twee keer toe. Dat maakte dat de politie de camera in beslag nam en de beelden wiste.

Begrip voor de situatie

In een uitgebreid gesprek met de eigenaar van de camera is toegelicht waarom deze in beslag was genomen. Ook werd uitgelegd dat het onterecht bleek te zijn. Op de openbare weg mag iedereen filmen. De politie heeft de man uitgelegd hoe een en ander is gelopen. Tijdens het gesprek gaf de man aan begrip te hebben voor de situatie.

Richtlijnen inbeslagname

Binnen het team van de betrokken agenten is de zaak ook achteraf nog uitgebreid besproken en zijn de richtlijnen met betrekking tot inbeslagname van camera’s, zowel bij journalisten als bij ‘burgers’ nogmaals met elkaar gedeeld.