Interventies tegen ondermijnende criminaliteit

Buitengebied en industrieterreinen

De actieweek richt zich met name op het agrarische buitengebied en industrieterreinen.|

Dit zijn de plekken waar verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit zich afspelen. Gedacht moet worden aan bijv. een hennepkwekerij in een afgelegen bedrijfsloods of bijv. een productielocatie van synthetische drugs in een schuur van een boerderij.

De bezoeken aan de locaties kunnen zowel bestuurlijk als strafrechtelijk van aard zijn. Ook zal de Belastingdienst interventies doen.

Zuid-Nederland

De aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om een gezamenlijke inspanning. Als we de georganiseerde misdaad echt pijn willen doen moeten wij als één overheid samenwerken met burgers en ondernemers. Daarom vinden er deze week onder meer bestuurlijke controles plaats door verschillende gemeenten in Zuid-Nederland en zullen politie en het Openbaar Ministerie daar waar nodig strafrechtelijke interventies plegen.

De controles zullen in Limburg van maandag tot en met donderdag gehouden worden. De politie zal op het einde van de donderdagmiddag de strafrechtelijke resultaten bekend maken en waar nodig tussentijds. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bestuurlijke resultaten.

Intensivering Zuid Nederland

De actieweek vindt plaats in het kader van de intensiveringsaanpak ondermijning in Zuid Nederland. De aanpak, die eind 2014 is gestart in de drie zuidelijke provincies Brabant, Zeeland en Limburg, heeft tot doel als één daadkrachtige integrale overheid criminele netwerken te verstoren en de productie van hennep en synthetische drugs substantieel terug te dringen.

Gevaren van ondermijning

Ondermijning is een term die politie en justitie gebruiken voor criminaliteit waarbij de onderwereld en de bovenwereld met elkaar vermengd raken, zoals bij het witwassen van geld uit criminele activiteiten. Maar de ondermijnende effecten van de drugsindustrie strekken zich nog verder uit. Gevaren als drugslabs in woonwijken, het dumpen van giftig chemisch drugsafval in de natuur, het gebruik van excessief geweld in de openbare ruimte, bedreiging van lokale bestuurders en andere overheidsdienaren, intimidatie en corruptie en het ontstaan van parallelle samenlevingen in sommige steden hangen nauw samen met de illegale drugsindustrie.

Wegkijken is geen optie

Een breed offensief is nodig om ondermijning te bestrijden. Gemeenten, bedrijven, waterschappen, politie, brancheorganisaties en burgers kunnen iets doen. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het. Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via M (Meld Misdaad Anoniem). Bel dan 0800 -7000.