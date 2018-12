Politie zoekt getuigen van gewapende overval Vaals

Naast de man die de medewerkster bedreigde was er nog een overvaller aanwezig. In de winkel maakten de overvallers een geldbedrag buit en de sleutels van de auto van een medewerker. Er raakte niemand gewond bij de overval.

Auto achtergelaten en te voet gevlucht

Met deze auto en de buit vluchtten beide overvallers direct na de overval. Ze zijn ermee weggereden tot op de Dr. Schaepmanstraat, dit is vlakbij de plek waar de overval heeft plaatsgevonden.

Heeft u iets gezien? Bel 0900-8844

Op de Dr. Schaepmanstraat lieten ze de auto achter. Ze zijn vervolgens achter de studentenflat richting de Duitse grens gerend. De politie is gestart met een onderzoek. De Duitse politie is eveneens gewaarschuwd. Gezien het tijdstip, 8.00 uur, is het goed mogelijk dat er getuigen zijn die de twee overvallers voor of na de overval hebben gezien. Heeft u de twee mannen, beide donker gekleed, gezien? Heeft u andere informatie die kan bijdragen aan het oplossen van deze zaak? Bel met 0900-8844.