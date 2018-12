Doe vooral aangifte van gijzelingssoftware

Ook kan de digitale afperser een mail sturen van een webshop, een telecombedrijf, een pakketdienst. Of mogelijk bekijkt u, naar later blijkt, een malafide website. Vaak wordt dan gevraagd op een bestand of link te klikken waar de gijzelsoftware in is verstopt.

Er zijn grofweg twee varianten.

Cryptoware: een variant van ransomware die niet de computer zelf, maar de bestanden op de computer gijzelt.

Scareware: bij deze variant wordt het slachtoffer verleid een betaling te doen, bijvoorbeeld voor een niet bestaande software-update, terwijl de computer eigenlijk helemaal niet is besmet.