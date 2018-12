Politie zoekt getuigen van gijzeling/beroving

Een man had bij de supermarkt aan de Mérodestraat boodschappen gedaan. Terwijl hij in zijn rode Mazda CX-3 stapte, stapte er aan de passagierszijde een man in die hij niet kende. De man bedreigde de bestuurder met een vuurwapen en dwong de bestuurder weg te rijden in de richting van de P.C. Hooftlaan. Er werd vervolgens rond gereden in de wijk Groot-Driene, in elk geval omgeving P.C. Hooftlaan / Brederostraat / Reviusstraat, maar wellicht ook op andere wegen. Tijdens de rit zijn er meerdere stops geweest. Bij één stop is een worsteling ontstaan tussen de aangever en de verdachte. Vervolgens is weer verder gereden. Vermoedelijk is de verdachte op de Reviusstraat, vlak voor de kruising met de Laan van Driene, uitgestapt en gevlucht.