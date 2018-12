Vrouw thuis overvallen in Beekbergen

Direct na de overval hebben agenten in de wijk een buurtonderzoek gedaan. Ook is via Burgernet gevraagd uit te kijken naar twee mannen in donkere kleding. Een van hen droeg een zwarte hoody met de tekst USA.

Mensen die meer weten over deze zaak worden verzocht contact op te nemen met de politie. Dat geldt ook voor mensen die iets opvallends hebben gezien rond de Hansegraaf in Beekbergen dat met deze overval te maken kan hebben. Tips kunnen doorgegeven worden via 0900-8844.

^MvS 2018584869