Burgers Akersloot komen in actie na overval

Na de overval gingen de twee overvallers er hardlopend met een onbekende buit vandoor. Direct werd Burgernet ingezet en ook de WhatsApp-groep in Akersloot werd actief. Ondanks de vele ogen en oren van meehelpende burgers en de inzet van veel politie werd het tweetal niet gevonden. De politie is blij dat burgers goed meegeholpen hebben in de zoektocht naar de verdachten.



Mogelijk is mensen eerder op de middag het tweetal opgevallen of hebben zij andere informatie. De politie komt graag in contact met mensen die meer weten. Mogelijk zijn de verdachten vastgelegd op camera's aan woningen en / of dashcams. De politie verzoekt mensen met een camera de beelden te bekijken. Als er iets belangrijks op de beelden staat neem dan contact op met 0900-8844.



2018249754