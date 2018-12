Dieren gedumpt getuigen gezocht

Het dumpen en achterlaten van dieren is een misdrijf.

Deze vier hanen zijn meer dan vermoedelijk over een hek heen gegooid. De dierenpolitie is dan ook op zoek naar de eigenaar en/of naar diegene, die deze dieren heeft gedumpt.

De dierenpolitie heeft de volgende vragen:

* Herkent u de hanen?

* Weet u van wie ze zijn?

* Weet u wie deze hanen gedumpt heeft?

* Heeft u mogelijk iets verdachts gezien tussen woensdagmiddag 26 december en donderdagochtend 27 december op de Westzanerdijk dat hiermee te maken heeft (verdachte auto’s, verdachte personen?).

* Of heeft u andere informatie over bovenstaand incident?

Belt u dan s.v.p. met de politie in Zaandam via tel.nr: 0900-8844 of bel met 1-4-4.

Blijft u liever anoniem, maar heeft u wel informatie voor ons? Belt u dan s.v.p. met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

Het zaaknummer van dit incident is: 2018248930.