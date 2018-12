Hennep gevonden in woning Heemskerk

In woning werd een hennepkwekerij aangetroffen die niet meer in gebruik was. Een ander deel van de woning was ingericht als droogruimte. Daar hingen henneptoppen te drogen. Bij aankomst van de politie bij de woning gingen er een aantal personen er hardlopend vandoor. Ondanks de inzet van Burgernet en een zoekactie in de omgeving werden de personen niet meer gevonden.

De politie stelt een onderzoek in. De drugs is in beslag genomen. De energiemaatschappij heeft vastgesteld dat er sprake was van diefstal stroom. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844.

2018249747