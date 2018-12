Zakkenroller probeert vanuit auto toe te slaan in Tilburg

Het slachtoffer fietste samen met zijn vriendin over de Korvelseweg. Hij zag dat ter hoogte van de Paterstraat een auto naast hem kwam rijden. Hij voelde dat vanuit dat voertuig door een van de inzittenden aan zijn jas werd getrokken. Hij zag dat een getinte jongen vanaf de achterbank een arm door het geopend raam stak en probeerde die in zijn jaszak te steken. Het lukte de aangever om de hand weg te slaan. Hij zag dat de dader een donkere jas met capuchon aan had. Voorin de auto zaten nog twee personen. Hierna verhoogde de bestuurder zijn snelheid en reed weg in de richting van het Korvelplein en de Ringbaan Zuid. Het zou gaan om een grijze Daewoo type Matiz. Eer is niets buitgemaakt, in de jaszak zaten koptelefoontjes. Heeft u tips over deze straatroof, bel de politie via 0900-8844 of neem contact op met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.