Collega’s licht gewond bij eenzijdige aanrijding

De beide mannelijke collega’s reden vanuit het politiebureau in Cuijk op een spoedmelding in Boxmeer. Op de Sint Anthonisweg in Rijkevoort raakte hun dienstvoertuig in een flauwe bocht door onbekende oorzaak van de weg. Vervolgens schampte de auto een boom, om daarna tegen een tweede boom te botsen.

Hoewel de auto total loss was, wisten de collega's zelf uit de auto te komen. Door de gealarmeerde ambulance zijn ze naar het ziekenhuis gebracht voor een controle. Daar bleek gelukkig dat er niets gebroken was en beiden zijn nog dezelfde nacht door andere collega's naar huis gebracht. Daar komen ze nu bij van het ongeluk.