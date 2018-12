Overval in een woning op een bejaard echtpaar

Op zondag 30 december kwam rond 22.30 uur een melding binnen bij de politie van een gewapende overval in een woning aan de Evertsstraat in Huissen. Even daarvoor waren de bewoners, een 84-jarige vrouw en een 85-jarige man in hun woning overvallen door gemaskerde en gewapende mannen.

De 85-jarige man hoorde iemand bij de voordeur staan en dacht dat het een bekende was. Toen hij de deur opende werd hij met geweld overmeesterd, geslagen en geschopt. De 84-jarige vrouw bevond zich tijdens de overval in haar slaapkamer. Zij werd wakker doordat een van de daders in haar slaapkamer liep en haar bedreigde met een vuurwapen. Nadat de overvallers, met onder andere geld, de woning verlieten heeft de 85-jarige man hulp gehaald. De verwondingen die de man heeft opgelopen zijn onderzocht en behandeld door broeders van de ambulance.

De politie heeft meteen een onderzoek ingesteld. Door de bewoners zijn twee overvallers gezien die mogelijk bivakmutsen en/of capuchon droegen. Het is nog onbekend in welke richting de overvallers zijn gegaan na de overval. Ook over een mogelijk vervoersmiddel is momenteel nog niets bekend.

Heeft u beelden of tips?

De politie hoopt op getuigen die mogelijk voor of na de overval bijzonderheden, verdachte auto’s, andere vervoersmiddelen of verdachte personen, hebben waargenomen in de omgeving van de woning. Mogelijk zijn er bewakings- of dashcambeelden uit de omgeving met beelden van voor- of na de overval met verdachte personen of vervoersmiddelen. De politie wil deze beelden heel graag ontvangen om deze gewelddadige overval te kunnen oplossen. Tips kunnen doorgegeven worden op 0900-8844 of via het digitale tipformulier. Anoniem een melding doorgeven kan bij Bel Misdaad anoniem op 0800 7000.

2019586588