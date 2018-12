Getuigen overval tankstation gezocht

Maandagmorgen rond 05:30 uur werd het tankstation overvallen door een man die met een vuurwapen dreigde. Er raakte niemand gewond en de overvaller maakte geen buit. De politie werd gewaarschuwd en er werd direct een onderzoek gestart. Diverse agenten gingen richting de locatie en zochten de omgeving af naar de dader. Ook werd de helikopter ingezet tijdens het zoeken. Dit heeft helaas niet geleid tot de aanhouding van een verdachte.

Getuigen gezocht

De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen.

Het signalement van de verdachte:

- ongeveer 1.70 m

- geheel in het zwart gekleed

- droeg gezichtsbedekkende kleding

De politie wil graag in contact komen met iedereen die in deze zaak wat gezien of gehoord heeft. Wij zijn te bereiken via 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000. Ook kunt u onderstaand tipformulier gebruiken.