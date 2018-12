Getuigen van plofkraak gezocht

Rond 03.15 uur werd de plofkraak gepleegd. Getuigen hebben twee personen met een rode scooter zien vluchten. Agenten hebben gezocht naar de daders maar hebben hen nog niet gevonden. De zaak is in onderzoek en de politie vraagt getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken, alsnog hun informatie door te geven. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 . U kunt uw informatie ook via onderstaand tipformulier doorgeven.