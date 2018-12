Politie zoekt brandstichters en vuurwerkgooiers Stanleylaan

Iets na 19.00 uur zaterdagavond bleek dat er brand was uitgebroken in een portiek aan de Stanleylaan. De brand veroorzaakte rook en hitte in het pand. Daarop hebben de hulpdiensten de bewoners uit het pand gehaald en in veiligheid gebracht. Tijdens de hulpactie keken veel omstanders toe. Vanuit de groep is door onbekenden vuurwerk gegooid richting de hulpverleners. Dit leidde tot verontwaardiging onder de omwonenden. Zij grepen direct in en zorgden ervoor dat de vuurwerkgooiers vertrokken. De politie heeft daarop de afzetting uitgebreid zodat de hulpverleners hun werk zo goed mogelijk konden doen.

De politie onderzoekt zowel de vermoedelijke brandstichting als het gooien van vuurwerk naar de hulpverleners en doet daarbij een beroep op de omstanders. Getuigen van beide feiten worden gevraagd zich te melden. Ook is de politie geïnteresseerd in beelden die deze avond zijn gemaakt. Melden kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Online melden kan ook via onderstaand meldformulier of via de site van www.meldmisdaadanoniem.nl