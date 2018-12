Weer twee autobrandstichters aangehouden

Zaterdag rond 22.30 uur kreeg de politie melding dat er een auto in brand stond op de Marshalllaan. Agenten die al in de buurt waren, zaten al achter twee verdachten aan. De twee gingen een flat op de Rooseveltlaan in, maar kwamen er weer uit toen zij politie zagen. Eén van de twee kon na een achtervolging aangehouden worden op de Adenauerlaan, een 17-jarige jongen uit Utrecht. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De politie kon na onderzoek op zondag 30 december de tweede verdachte aanhouden, een 18-jarige Utrechter.

Zes aanhoudingen

Met deze aanhoudingen erbij heeft de politie zes aanhoudingen voor brandstichting gedaan in de afgelopen twee weken. De pakkans is aanzienlijk groter geworden, mede dankzij de snelle meldingen van getuigen en de inzet van politie op tijden en plaatsen met verhoogde kans op brandstichting. De aanpak van autobranden zal in januari geëvalueerd worden.