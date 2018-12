Aangehouden met illegaal vuurwerk

Na de melding dat er in de omgeving van het Louis Davids Carré zwaar vuurwerk zou worden afgestoken, is de politie zondagavond ter plaatse gegaan. Op het plein troffen zij vier jongeren aan. Een van hen, een 16-jarige jongen, bleek in bezit van meer dan 130 stuks vuurwerk, waaronder een aantal stuks illegaal vuurwerk (Cobra’s).

De 16-jarige jongen werd aangehouden het vuurwerk is in beslag genomen. Zijn ouders zijn door de politie in kennis gesteld.

2018250439