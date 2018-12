Voordeur vernield door vuurwerk

De politie is na de melding ter plaatse gegaan en trof een compleet vernielde voordeur aan in de Ladderbeekstraat. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar diegene(n) die hiervoor verantwoordelijk is/zijn en is nog op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben.

Heeft u in de nacht van zondag op maandag tussen 00:30 en 00:45 uur iets gezien in de Ladderbeekstraat of in de directe omgeving dat te maken kan hebben met bovenstaand incident? Belt u dan s.v.p. met de politie in Beverwijk via tel.nr. 0900-8844.

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2018250659