Getuigen gezocht van poging overval op supermarkt

Toen medewerkers van de supermarkt de winkel aan het afsluiten waren, zagen zij dat er drie mannen op de winkel af liepen. Deze mannen waren geheel in het zwart gekleed en droegen bivakmutsen. Twee van de mannen droegen een zwart masker, en een van de verdachten droeg een wit masker. Volgens getuigen zouden de mannen ook een wapen bij zich hebben gehad.

Toen de mannen doorkregen dat de winkel afgesloten was en zij niet meer naar binnen konden, renden ze weg in de richting van ’T Perron en zouden daar in een grijze auto zijn gestapt en weggereden. In de omgeving zijn vervolgens meerdere auto’s gecontroleerd, maar de verdachten werden niet meer aangetroffen.