Twee verdachten aangehouden voor brandstichting auto’s

De politie kreeg rond 04.40 uur de melding dat er bij de parkeerplaats bij het sportpark een auto in brand stond en dat er een auto was weggereden. Toen de agenten op de Huis te Landelaan aankwamen, bleken er meerdere auto’s in brand te staan. Nadat de brandweer de brand had geblust, bleken drie auto’s totaal uitgebrand en twee auto’s zwaar beschadigd te zijn. Omdat door een getuige het kenteken van de auto was genoteerd van de auto die na de brand was weggereden, keken agenten in de omgeving uit naar deze auto en konden zij korte tijd later deze auto in Rijswijk laten stoppen. De twee inzittenden, mannen van 19 en 20 jaar uit Den Haag, werden aangehouden voor brandstichting en overgebracht naar het politiebureau.