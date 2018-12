Berovers aangehouden ; vuurwapen in beslag genomen

Rotterdam - Met behulp van cameratoezicht en doortastend optreden van agenten zijn vanmorgen twee Rotterdammers van 17 en 18 jaar oud aangehouden in de Woelwijkstraat. In de woning is een vuurwapen aangetroffen. Het tweetal had even daarvoor drie Fransen beroofd van hun auto, kleding, telefoons en geld.