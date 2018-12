Drie jongens (17) op heterdaad betrapt bij bedrijfsinbraak

Een getuige maakte rond 01.40 uur melding van een verdachte situatie op de eerdergenoemde locatie. Drie in het donker geklede mannen zouden met capuchons op rondlopen over het terrein. Niet veel later arriveerde de politie. Die trof een drietal fietsen aan bij een restaurant. In het pand waren stemmen te horen. Even later klommen de drie jongens via een dakraam naar buiten. Ondanks dat zij probeerden te ontkomen, werden zij aangehouden. Allen zijn overgebracht naar het politiebureau. Wat er precies is buitgemaakt is nog in onderzoek.