Man beschoten, getuigen gezocht

De man zegt dat hij vannacht in de omgeving van de Grote Berg in Eindhoven is beschoten. Mogelijk ging daar een ruzie aan vooraf. Vrijdagochtend is op en rond de Grote Berg verder onderzoek gedaan, maar er zijn geen sporen gevonden die wijzen op een schietincident. In de directe omgeving van de Grote Berg worden ook nog camerabeelden bekeken. Mogelijk dat daar iets op te zien is. Het slachtoffer had nog meer verwondingen die wijzen op een mogelijke mishandeling, maar ook daarover is nog geen duidelijkheid. In het ziekenhuis wordt nog uitgebreid gesproken met de gewonde man, een bekende van de politie. Een vriendin van de man zou heb hebben afgezet bij het ziekenhuis. Ook met haar wordt nog uitgebreid gesproken.