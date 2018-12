Vanmorgen, even na half negen, is op de ‘s-Gravenlandseweg een overvaller op heterdaad aangehouden. De man had kort ervoor een supermarkt, eveneens gelegen aan de ‘s-Gravenlandseweg, overvallen. Hij bedreigde het personeel met een mes en ging er met geld vandoor. Politieagenten, die in de directe omgeving surveilleerden, hielden hem direct aan. De verdachte was nog in het bezit van de buit. Dit was de tweede overval in korte tijd. Rond kwart over acht werd het personeel van een supermarkt aan de Mesdaglaan ook overvallen. Ook hier werd gedreigd met een mes en werd eveneens geld en sigaretten buit gemaakt.

Direct werd door politieagenten de directe omgeving afgezocht, beelden veiliggesteld en een metro stil gezet. Een surveillerende agent zag de verdachte, direct na de overval aan de ‘s-Gravenlandseweg, waarna de 35-jarige man, zonder vaste woon-of verblijfplaats werd aangehouden. Onderzocht wordt of de verdachte betrokken is bij nog meer overvallen.