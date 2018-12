Aanhoudingen na mishandeling

Het 18-jarige Belgische slachtoffer is door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hij gaf aan dat de mishandeling in een pand verderop op de Leutherweg zou hebben plaatsgevonden. Daarop zijn er later in de ochtend drie mannen aangehouden in het betreffende pand. Zij worden verdacht van het plegen van de mishandeling. Ter plaatse is er buurtonderzoek en forensisch onderzoek opgestart.



In het kader van het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over dit incident. Heb je meer informatie over wat zich maandagochtend aan de Leutherweg heeft afgespeeld? Deel je informatie dan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.