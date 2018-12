Veiligheidsmaatregelen na dreiging in Venlo

De politie onderzoekt of de dreiging op de Bolwaterstraat in Venlo mogelijk verband heeft met het schietincident van de woning aan de Eendenstraat het afgelopen weekend.



Veiligheidsmaatregelen

Er is sprake is van een serieuze en ernstige bedreiging. Om die reden is na overleg besloten om preventieve veiligheidsmaatregelen te nemen. Sinds maandagmorgen 03:00 uur staan er bewapende agenten bij een pand aan de Bolwaterstraat in de binnenstad. Deze maatregel blijft tenminste vandaag van kracht.



Politie in de wijk

De wijkagent is in de wijk aanwezig en informeert de bewoners boven het betreffende pand over de maatregel. Het recherche onderzoek is in volle gang. Op dit moment kan geen informatie worden verstrekt over het onderzoek.