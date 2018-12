Hennepkwekerij ontdekt na anonieme tip

Er werden ongeveer 1600 planten aangetroffen. Daarnaast was er sprake van diefstal van stroom. Nadat het pand veilig was om te betreden, kon de hennepkwekerij ontmanteld worden. Een bestelbus en een heftruck werden nog in beslag genomen. De politie onderzoekt nu wie achter de hennepkwekerij zit.

Het gevaar van illegaal stroom aftappen is dat er door kortsluiting of oververhitting brand kan ontstaan. Ook is er gevaar van ontploffing. Geef daarom vermoedens van een kwekerij altijd door. Dat kan door te bellen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). U kunt ook online een melding doen.

^JS