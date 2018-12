Politie houdt twee mannen aan voor openlijke geweldpleging

Direct na de melding rond 18.30 uur gingen meerdere surveillerende agenten de wijk in. Het bleek dat er bij een woning aan de Tesselschadestraat ramen waren ingegooid. Ook was er een nog onbekende vloeistof gegooid naar de bewoner. Vervolgens renden ongeveer 5 personen weg. In de buurt werd daarna gezocht naar de verdachten. Daarbij werden ook een helikopter en een politiehond ingezet.

Agenten zagen korte tijd later personen rennen op de Schoutenstraat, waar ze meteen achteraan gingen. In een tuin achter een woning hielden ze één van de 32-jarigen aan. Een speurhond trof daarna in een achterliggende tuin de tweede verdachte aan. Beide mannen zijn ingesloten voor onderzoek. Wat er precies bij de woning is gebeurd, wat daarvoor de aanleiding is en wie er nog meer bij zijn betrokken wordt ook onderzocht.